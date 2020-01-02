شرطة هونغ كونغ تعتقل المئات من المحتجين

2020/01/02 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة هونغ كونغ، اليوم الخميس، اعتقالها نحو 400 شخص خلال احتجاجات اليوم الأول من العام الجديد، التي شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين، إلى حوالي 7000 شخص منذ تصاعد حدة الاحتجاجات بالمدينة في حزيران بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى الصين.

وقالت "رويترز"، إن "الاحتجاجات بدأت بمسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية، لتتحول لاحقا إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود".

وأشارت الوكالة، إلى أن التوتر تصاعد أمس الأربعاء بعد حدوث بعض الاعتقالات في حي وان تشاي، قرب فرع بنك "إتش.إس.بي.سي"، الذي كان هدفا لغضب المحتجين في الأسابيع الماضية.

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