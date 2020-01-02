المالية النيابية: رواتب الموظفين ارتفعت من 38 تريليون دينار إلى 52 تريليون

2020/01/02 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي الدولة في موازنة العام الحالي إلى 14 تريليون دينار.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب بتصريح لجريدة "الصباح"، شبه الرسمية تابعته "الغد برس"، ان "الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020، الـ52 تريليون دينار بينما العراق سيمضي بموازنة 112 لحين اقرار الموازنة الجديدة".

وأضاف ان "المشرع غالبا ما ينظر للأسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، اذ ان كل ما يذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض اذ ستتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط بأعداد موازنة تكميلية".

وأوضح ان "كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية ما سيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفاد منها في تقليل نسبة العجز، اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا.

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