أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2020/01/02 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 121.250 ديناراً.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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