علاوي: الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والعسكرية لا يليق بالعراقيين وأخلاقهم

2020/01/02 | 11:14 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، أن تعاليم الإسلام توجب احترام الضيف والاعتداء على البعثات الدبلوماسية والعسكرية لا يليق بالعراقيين وأخلاقهم.وخلال...

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