اللواء 33 بالحشد يدمر مضافة لداعش تضم عبوات ناسفة ومواد متفجرة في جزيرة الحضر جنوب الموصل

2020/01/02 | 11:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي، الخميس، مضافة لداعش تضم عبوات ناسفة ومواد متفجرة في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي دمرت، اليوم، مضافة لداعش تضم عبوات ناسفة ومواد متفجرة في جزيرة الحضر جنوب الموصل التي تشهد عمليات تطهير من قبل

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