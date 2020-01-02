2020/01/02 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت جماهير محافظة ذي قار الضربات الجوية الأميركية لقوات الحشد الشعبي غرب الانبار، كما قامت بحرق الأعلام الأميركية والإسرائيلية استنكارا لما فعلته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير ذي قار تندد وتستنكر الضربات الجوية الأميركية لقوات الحشد الشعبي غرب الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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