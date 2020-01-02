2020/01/02 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت المستقلة، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (106) مليونا و(265) الفا و(307 ) برميلا ( مائة وستة مليونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (103 مليون من النفط الخام في الحقول بوسط و جنوب العراق لشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (103 مليون من النفط الخام في الحقول بوسط و جنوب العراق لشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).