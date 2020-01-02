خبير قانوني يرجح تدويل الاعتداء الاميركي على الحشد

2020/01/02 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، اليوم الخميس، ان اتفاقيتي فيينا وجنيف تلزمان السفارات باحترام قوانين الدول التي تتواجد بداخلها، لافتا الى ان ال...

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