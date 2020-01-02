2020/01/02 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة التقاعد العامة ،اليوم الخميس ،أن رواتب المتقاعدين سيتم صرفها مع الزيادة مطلع الاسبوع المقبل.وقالت الهيأة لوكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “مطلع الاسبوع المقبل سيكون موعد صرف الرواتب التقاعدية مع الزيادة”.وارجعت الهيأة اسباب تأخر صرف الرواتب اجراءات ربط الزيادة و ادخال التعديلات القانونية المصوت عليها”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الزيادة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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