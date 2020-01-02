2020/01/02 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مسؤول في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، اليوم الخميس ، بالمصادقة على بيع قطع الأراضي للمواطنين ، والتي تراكمت منذ أكثر من أربع سنوات .وقال ، إن ” المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة تجيز لوزير الاعمار بيع الاراضي المخصصة للسكن بدون مزايدة ولمن لا يملكون سكناً شريطة عدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار والإسكان تصادق على بيع الأراضي للمواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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