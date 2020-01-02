المعهد القضائي يفتح باب التقديم للدورة 43 للعام الدراسي 2021/2020

2020/01/02 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن المعهد القضائي، الخميس، عن فتح باب التقديم للدورة (43) للعام الدراسي 2021/2020.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 /10 /2019 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (43) للعام الدراسي 2021/2020 […]

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