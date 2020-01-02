المالية النيابية: زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي في موازنة العام المقبل ارتفع إلى 14 تريليون دينار

2020/01/02 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن زيادة التخصيص المالي لرواتب موظفي الدولة في موازنة العام المقبل ارتفع إلى 14 تريليون دينار.وقال مقرر اللجنة في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020، 52 تريليون دينار بينما العراق سيمضي بموازنة 112 لحين […]

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