نائب: الأغلبية داخل البرلمان ترفض الوجود الأميركي

2020/01/02 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس، ان الأغلبية داخل البرلمان ترفض الوجود الأميركي في العراق، حيث سيصوت على اخراج هذه القوات فيما لو طرح تشريع قانون لاخراجها، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالضغط اكثر لاخراج هذه القوات تلافيا لوقوع مشاكل مستقبلية.وقال الزاملي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الحكومة

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