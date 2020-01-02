2020/01/02 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير البيئة التركي مراد قوروم، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية.ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر صحفيواطلعت عليه وكالة صدى , إن “محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 كانون الأول لاستكمال الاستثمارات”.وبينت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تقرر إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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