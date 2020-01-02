6،7 مليار دولار ايرادات العراق النفطية في آخر اشهر 2019

2020/01/02 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الصادرات من النفط الخام بلغت "اكثر من (106) مليونا و(265) الفا و(307 ) برميلا ( مائة وستة مليونا ومائتان وخمسة وستون الفا وثلاثمائة وسبعة برميلا )".

وأضاف "بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(700 ) مليونا و (174) الف دولار ( ستة مليارات وسبعمائة و مائة واربع وسبعون الف دولار)".

ولفت الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (103) مليونا و (90) الفا و(550) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(827) الفا و(50) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (347) الفا و(707) برميلا".





وذكر جهاد أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(428) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(326) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (91) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (11) الف برميل باليوم ، وبمجموع صادرات بلغت (347.707) الف برميل".

وكان معدل سعر البرميل الواحد (63.051) دولارا، بحسب البيان.

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