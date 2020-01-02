أسايش كركوك: 4 آلاف عربي استقدموا للمحافظة بهدف التغيير الديموغرافي

2020/01/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير آسايش كركوك، العميد أدريس رفعت، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، عن استقدام 4 آلاف عا...





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