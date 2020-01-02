سومو تحصي إيرادات النفط لعام 2019

2020/01/02 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الخميس، أن الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط بلغت 78 مليار دولار العام 2019.

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