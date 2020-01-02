شاهد.. أبرز أمنيات العراقيين في سنة 2020

2020/01/02 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عملت منصة “يس عراق” فيديو غرافيك، عن أبرز أمنيات العراقيين في سنة 2020 وما هي القواسم المشتركة بينهما في ما يتعلق بطموحاتهم وأمنياتهم.ويشترك أغلب العراقيون في أمنية التخلص من الأحزاب الفاسدة والتطلع لعراق خالٍ من الاملاءات الخارجية.أمنيات معلقة ب 2020 pic.twitter.com/mQreq5vBeu — yesiraq.com (@YesiraqC) January 2, 2020

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