2020/01/02 | 12:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية من محافظة #ديالى، اليوم الخميس، بأن قوات #الجيش العراقي قصفت تجمعات لعناصر تنظيم “#داعش”، في منطقتين حدوديتين بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.ونقلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراق يقصف تجمعات لـ”داعش” في ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراق يقصف تجمعات لـ”داعش” في ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).