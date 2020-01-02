مقتل طفلة بانفجار لغم ارضي جنوبي الناصرية

2020/01/02 | 12:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن انفجارا تسبب بمقتل طفلة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" أن "لغماً ارضىاً انفجر بالمناطق الصحراوية التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار وتسبب بوفاة طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات".

وبين المصدر أن "الطفلة كانت مع عائلتها ترعى الاغنام في مناطق البر"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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