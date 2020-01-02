تهديدات تطال نواب يرفضون التصويت على اخراج القوات الأميركية

2020/01/02 | 12:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةكشف الخبير السياسي الأميركي، ميشيل دوران، ان الفصائل المسلحة الموالية لإيران، هددت بعض النواب بنشر أسمائهم وعناوينهم في حال امتنعوا التصويت على اخراج...

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