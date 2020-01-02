محلل سياسي: مشاركة العامري والفياض في أحداث السفارة قد ترجعنا إلى

2020/01/02 | 12:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد المحلل السياسي صادق الركابي، أن مشاركة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وكذلك مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، في مظاهرات كتائب حزب الله أمام السفارة...

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