الحرس الثوري الإيراني يرد على التهديدات الأمريكية بعد احداث السفارة: لا نخشى الحرب

2020/01/02 | 12:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، على التهديدات الأمريكية الأخيرة بعد أحداث السفارة في بغداد.وقال سلامي في تصريح، نقلته وسائل إعلام إيرانية إن "بلاده لا تتجه نحو الحرب لكنها لا تخشى أي صراع".وأضاف: "نحن لا نقود البلاد إلى الحرب، لكننا لسنا خائفين من أي حرب ونقول لأمريكا أن تتحدث بشكل صحيح مع الأمة الإيرانية"، مبيناً أن "إيران لديها القوة لكسرها عدة مرات وليس هناك قلق".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق تهديدا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".وأضاف: "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية".وتابع، "أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا".

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