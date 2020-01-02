بومبيو .. عبد المهدي تعهد بالحفاظ على سلامة أفراد الولايات المتحدة

2020/01/02 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وافق على مواصلة التمسك بمسؤوليته في الحفاظ على سلامة موظفي السفارة.وفي...

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