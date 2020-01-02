القبض على تاجر مخدرات شرقي الموصل

2020/01/02 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على أحد تجار المخدرات في قضاء مخمور شرقي الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات المتهم (س، ي، ك)، في قضاء مخمور".

وأوضحت ان "القبض تم وفق مذكرة صادرة من القضاء وفق المادة (28) من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه".

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