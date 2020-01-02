الفلبين تهدد مجددا بحظر عمل مواطنيها في الكويت

2020/01/02 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الخميس، إن الفلبين أعلنت، أمس الأربعاء، أنها بصدد القيام للمرة الثانية، بحظر ذهاب العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وقالت ان القرار جاء على خلفية مصرع خادمة تحمل الجنسية الفلبينية 26 عاما، مشيرة إلى وجود مزاعم بعملية قتل.

وقال موقع "عرب نيوز"، إن الفلبين دانت مقتل السيدة، التي تم نقلها إلى المستشفى بواسطة صاحب العمل الكويتي، مطالبة بتطبيق العدالة، مشيرة إلى قول وزير العمل، سيلفستر بيلو، إنه وفقا للتقييمات الأولية، فإن وفاة السيدة الفلبينية في الكويت، يمثل خرقا لقواعد عمل العمالة الفلبينية، التي تم توقيعها بين البلدين، عام 2018.

وكانت حادثة مقتل خادمة فلبينية على يد مخدوميها الوافدين من لبنان وسوريا، في 2018، تسببت في توتر العلاقات بين الكويت والفلبين.

وعقب الكشف عن المشتبه بهما في قتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما)، وحشر جثتها داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها، بعد أكثر من عام على اختفائها، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني إلى الكويت، كان معظمهم يعمل في مجال الخدمة المنزلية.

وتشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يقيمون ويعملون في الكويت، في غضون ذلك، تعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية.

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