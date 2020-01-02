2020/01/02 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع عن تعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال فاشلة ، ليلة امس الاربعاء ، في ناحية الفضلية التابعة الى قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار .وقال المصدر ان ” مسلحين مجهولين يستقلون مركبة نوع كرايسلر المسماة محليا ( اوباما) ، اطلقوا النار على الناشط والقارئ الحسيني مرتضى جبار الشيخ في ناحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال جنوبي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال جنوبي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).