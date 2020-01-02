صفقة انتقال دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون إلى الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي

2020/01/02 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائج متذبذبة هذا الموسم.فقد ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، باتت مهددة بالفشل.وأكدت تقارير سابقة أن مانشستر يونايتد يجهز 50 […]

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