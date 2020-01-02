الوكيل الأقدم بوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم يعقد جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عمان و جمهورية العراق

2020/01/02 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بمكتبه سعادة الوكيل الأقدم لوزارة خارجية جمهورية العراق الدكتور عبدالكريم هاشم الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان في إطار المشاورات السياسية بين البلدين.

كما عُقد بديوان عام الوزارة جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان و جمهورية العراق.

ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية، فيما ترأس الجانب العراقي سعادة الدكتور عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم بوزارة الخارجية العراقية.

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