القبض على مطلوب ارتكب ١٤ جريمة على طريق شاطئ اللاذقية

2020/01/02 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على المدعو (عمار.ص) مواليد ١٩٩١، المطلوب بجرائم سرقة وسلب سيارات بقوة السلاح ....

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