تراجع أعداد قتلى حوادث الطيران المدني أكثر من 50 بالمئة في 2019

2020/01/02 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت شركة استشارات هولندية أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث طائرات تجارية كبيرة انخفض بأكثر من 50 في المئة في عام 2019 رغم حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس في إثيوبيا في آذار.وقالت شركة استشارات الطيران تو 70 إن عام 2019 شهد 86 حادثا لطائرات تجارية كبيرة […]

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