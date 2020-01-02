المنظمات الدولية تُوقف نشاطها في بغداد.. الخضراء لم تعد محصّنة

2020/01/02 | 12:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت مصادر محلية من محافظة #بغداد، اليوم الخميس، عن قيام المنظمات الدولية العاملة في العاصمة العراقية بنقل أعمالها إلى مدينة #أربيل.وقالت المصادر لـ”الحل العراق” إن […]

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