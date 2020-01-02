خبير يتحدث عن سبب قانوني يمنع إلغاء الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الآن

2020/01/02 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني علي التميمي، الخميس (2 كانون الثاني 2019)، إن العراق لا يمكنه الآن أن يلغي الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في العام 2008، وذلك لكون حكومته هي حكومة "تصريف أعمال".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير آسايش كركوك، العميد أدريس رفعت، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، عن استقدام 4 آلاف عائلة عربية من مدن وسط وجنوب العراق الى محافظة كركوك خلال العام الماضي 2019، محذرا من مخاطر كبيرة بسبب حملة "التعريب" التي

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن كتلة سائرون، علي حسن، الخميس (2 كانون الثاني 2019)، الكتل السياسية الى توحيد صفوفها تحت قبة مجلس النواب من اجل العمل سوية على اخراج القوات الامريكية.

وقال حسن في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أعضاء مجل

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة التقاعد العامة، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، أن رواتب المتقاعدين سيتم صرفها مع الزيادة مطلع الاسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الهيأة قولها إن "مطلع الاسبوع المقبل سيكون موعد صرف الرواتب

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