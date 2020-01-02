2020/01/02 | 12:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة التقاعد تكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الزيادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 12:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة التقاعد تكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الزيادة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة التقاعد تكشف موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الزيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).