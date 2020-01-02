رواتب المتقاعدين تصرف مطلع الاسبوع المقبل وتحمل اخبارا سارة لهم

2020/01/02 | 12:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت هيأة التقاعد العامة، اليوم الخميس، أن رواتب المتقاعدين سيتم صرفها مع الزيادة مطلع الاسبوع المقبل.

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