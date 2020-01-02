2020/01/02 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير العراقي لدى طهران سعد جواد قنديل، استعداد العراق لإصدار تأشيرات طويلة الامد لرجال الاعمال والتجار الإيرانيين.

ونقلت وكالة فارس عن قنديل قوله، إن بعض القضايا التجارية ترتبط بقوانين العراق، ولا يمكن التدخل فيها مباشرة، ولكن هذه القضايا يمكن حلها عبر المشاورات التجارية، لافتا الى ان العراق لديه الاستعداد اللازم لإصدار التأشيرات طويلة الامد لرجال الاعمال والتجار الإيرانيين عبر تقديم طلباتهم من خلال غرفة التجارة مع شرح أسباب الزيارة الى العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي لدى طهران: مستعدون لإصدار تأشيرات طويلة الأمد للتجار الإيرانيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي لدى طهران: مستعدون لإصدار تأشيرات طويلة الأمد للتجار الإيرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).