2020/01/02 | 13:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله: سنعتبر القوات الأمريكية محتلة في حال رفضت الخروج إذا ما اقر البرلمان إخراجها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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