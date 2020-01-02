2020/01/02 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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ضبط 21 متهماً لتلاعبهم بكميات الوقود بمحطات حكومية في نينوى

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بمنح ضباط الوزارة استثناء من شرط امتحان الترقية ’’ بسبب الظروف الراهنة’’ في البلاد.

وقالت المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في بيان تلقته (

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبني قنصلية تُعتبر الأكبر في العالم بمحافظة أربيل بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحد

بغداد اليوم- نينوى

أفادت مديرية الدفاع المدني في نينوى، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بانتشال جثة مجهولة الهوية من تحت ركام إحدى الأبنية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقها انتشلت جثة مجهولة الهوية من تحت رك

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