2020/01/02 | 13:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قنبر: ترامب لم يكن يرغب بزيادة عدد القوات الامريكية ولكن حادثة السفارة دفعته لذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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