المتظاهرون يؤكدون استمرار التظاهرات لحين تنفيذ المطالب

2020/01/02 | 13:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد متظاهرو ساحة التحرير استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات الى حين تنفيذ مطالبهم، محذرين من اطراف تحاول جر ساحات التظاهر الى اتجاهات اخرى.وقال...

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