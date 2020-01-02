دولة أوروبية تدعو لمحاكمة منفذي الاعتداء على السفارة الامريكية ببغداد

2020/01/02 | 13:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الخميس، إلى تحميل المسؤولية القانونية ومحاكمة المذنبين في الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.وقالت الخارجية...

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