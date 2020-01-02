2020/01/02 | 13:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، داخل شقتها في دبي.وذكرت وسائل الإعلام، أن "‏الراحلة نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي حدث اليوم على قناتي العربية، والعربية الحدث".يذكر أن قاسم غطت أخبار الحروب في أفغانستان، والعراق، ولبنان، وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى العربية في 2004 وهي من بلدة جون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مذيعة قنوات ’’العربية’’ الإعلامية نجوى قاسم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مذيعة قنوات ’’العربية’’ الإعلامية نجوى قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).