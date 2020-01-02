أردوغان: 250 ألف سوري يتجهون حاليا إلى تركيا

2020/01/02 | 13:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن ما يصل إلى 250 ألف شخص يتجهون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا فرارا من العمليات العسكرية هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان في مؤتمر بأنقرة قوله: "في الوقت الحالي هناك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مهاجر يتجهون نحو حدودنا.



نحاول منعهم ببعض الإجراءات لكن هذا ليس بالأمر السهل".

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها لأهداف في المنطقة الشهر الماضي.

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