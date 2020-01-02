دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل العاشر/ 3

2020/01/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري والدة سارة، مرّت بظروف صعبة غبَّ افتراقها عن الزوج الثاني بطريقةٍ لا تقل امتهاناً لكرامتها عما جرى مع سلفه.لكن الحالة في هذه المرة لم تكن تتعلق بعشيقة، بل بما هوَ أسوأ؛ وذلك لو تذكّرنا أن السيدة أديبة، هيَ امرأةُ أعمال في المقام الأول: محمد أفندي، ما اكتفى بنهب ما أمكنه من مال الزوجة، المعدّة من كبار الملاكين، وإنما رفض أيضاً طلبها الطلاق عقبَ افتضاح أمره..أو لنكن أكثر دقة، أنه وضع شرطاً قاسٍ لل......

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