2020/01/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان نحو يسار جديد.امام تصاعد قوة اليمين الشعبوي بالعديد من بلدان العالم سواء في أميركا او بريطانيا او البرازيل او الهند ونجاح التدخلات الخارجية في خلق حالة من الانحسار لقوي اليسار والتقدم كما حصل في بوليفيا عبر إسقاط حكم الرئيس موراليس عبر الجيش والقوي التابعة للإدارة الأمريكية.وأمام توحش قوي الرأسمالية المعولمة في محاولة تصفية العديد من الملفات أبرزها القضية الفلسطينية وتقويض القانون ......

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