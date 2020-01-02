ضياء الشكرجي - أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 2/6

2020/01/02 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل.وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].المادة [52] (49):أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة [إلى مئتي] ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، [وينظم ذلك ب......

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