2020/01/02 | 13:50 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد علاوى يستنكر أى اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إياد علاوى يستنكر أى اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إياد علاوى يستنكر أى اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).