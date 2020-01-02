2020/01/02 | 13:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “تحالف القوى” يهدد باتخاذ مواقف سياسية اذا لم يتم إطلاق سراح الشيخ “رافع المشهداني”وثيقة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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