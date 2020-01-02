2020/01/02 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم في مسكنها بمدينة دبي الاماراتية، عن عمر ناهز 52 عاما.واعلنت رفيقتها وزميلتها ديانا مقلد عن وفاة نجوى القاسم بتغردية على حسابها في موقع تويتر جاء فيه “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.وقالت:”نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).