ماذا أراد الرئيس العراقي برهم صالح عندما قدم مقترحاً لأستقالته الى مجلس النواب ؟!

2020/01/02 | 13:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته في وقت سابق تحت تصرف البرلمان، وتحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.

تابع صالح في خطابا له: "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا...

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